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  20 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Актобе от ножевых ранений скончался выпускник

CA-NEWS (KZ) - В Актобе от ножевых ранений скончался выпускник одной из школ города.

По данным Департамента внутренних дел Актобе, 17 июня в 23:30 в областную детскую клиническую больницу с ножевыми ранениями был доставлен несовершеннолетний парень, который вскоре скончался.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 части 2 «Убийство» Уголовного кодекса Казахстана.

Подозреваемый в совершении преступления задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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