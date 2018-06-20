В Актобе от ножевых ранений скончался выпускник

CA-NEWS (KZ) - В Актобе от ножевых ранений скончался выпускник одной из школ города.

По данным Департамента внутренних дел Актобе, 17 июня в 23:30 в областную детскую клиническую больницу с ножевыми ранениями был доставлен несовершеннолетний парень, который вскоре скончался.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 части 2 «Убийство» Уголовного кодекса Казахстана.

Подозреваемый в совершении преступления задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.