В Ташкенте на автодороге рухнула опора ЛЭП

CA-NEWS (UZ) - На Ташкентской кольцевой рухнула опора ЛЭП, предположительно после удара автомобиля, и повреждена вторая опора, сообщает gazeta.uz.

На Ташкентской кольцевой автодороге во вторник, 19 июня, рухнула опора линии электропередачи. По данным очевидцев, причиной мог стать сильный удар автомобиля, произошедший на днях. Повреждения опоры видны невооруженным глазом.

Инцидент произошел на участке между оптовым рынком «Урикзор» и Назарбеком. По времени он совпал с сильным ветром в столице, из-за чего некоторые СМИ предположили, что причиной падения стал ветер.

Повреждения также получила вторая опора ЛЭП, часть которой повисла в воздухе.

На момент публикации новости в близлежащих районах отсутствовало электричество. Информации о пострадавших нет.