РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии для добычи меди и золота привлекли $10 млн

CA-NEWS (MNG) - Компания Xanadu Mines, зарегистрированная на австралийской фондовой бирже успешно завершила размещение акций отечественным и международным инвесторам для того, чтобы привлечь $10 млн на проект по добыче меди и золота в Монголии, сообщает австралийское издание Proactive investors.

«Размещение акций позволило нам еще больше укрепить наш реестр и теперь мы можем завершить буровые работы по добыче меди и золота в Хармагтае. Этап бурения в Хармагтае мы планируем завершить в конце этого года», - отмечает исполнительный директор компании Эндрю Стюарт и при этом добавляет, что надеется на полное финансирование проекта.

В 2016 году компания Xanadu Mines сообщила, что обнаружила высокую концентрацию золота в образцах, полученных в результате проведения буровых работ на проектной площади «Хармагтай» в аймаке Умнуговь.

В сентябре 2017 года Xanadu Mines представила результаты своих буровых работ на месторождении Хармагтай.

По данным компании, на глубине 234 метра выявлены природные соединения с содержанием 0,57 процента меди и золото 1.04 грамм/тонну на глубине 466 метров.

Кроме того, в ходе бурения поисково-разведочной скважины №418 обнаружена руда с содержанием 0,32% меди на глубине 212 метров и 0,38 грамм на тонну золота на глубине 333 метра.

Месторождение Хармагтай находится на 420 км- от Улан-Батора, в 120 км к северу от Оюу толгой на территории аймака Умнуговь.

print
  • ВОЗ включила зависимость от видеоигр в перечень заболеваний
  • Трамп пригрозил Китаю пошлинами еще на $200 млрд. Пекин пообещал ответить на угрозы
  • Комиссия по расследованию причин крушения поезда в Жамбылской области исключила столкновение вагонов с грузовым составом
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×