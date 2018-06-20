В Монголии для добычи меди и золота привлекли $10 млн

CA-NEWS (MNG) - Компания Xanadu Mines, зарегистрированная на австралийской фондовой бирже успешно завершила размещение акций отечественным и международным инвесторам для того, чтобы привлечь $10 млн на проект по добыче меди и золота в Монголии, сообщает австралийское издание Proactive investors.

«Размещение акций позволило нам еще больше укрепить наш реестр и теперь мы можем завершить буровые работы по добыче меди и золота в Хармагтае. Этап бурения в Хармагтае мы планируем завершить в конце этого года», - отмечает исполнительный директор компании Эндрю Стюарт и при этом добавляет, что надеется на полное финансирование проекта.

В 2016 году компания Xanadu Mines сообщила, что обнаружила высокую концентрацию золота в образцах, полученных в результате проведения буровых работ на проектной площади «Хармагтай» в аймаке Умнуговь.

В сентябре 2017 года Xanadu Mines представила результаты своих буровых работ на месторождении Хармагтай.

По данным компании, на глубине 234 метра выявлены природные соединения с содержанием 0,57 процента меди и золото 1.04 грамм/тонну на глубине 466 метров.

Кроме того, в ходе бурения поисково-разведочной скважины №418 обнаружена руда с содержанием 0,32% меди на глубине 212 метров и 0,38 грамм на тонну золота на глубине 333 метра.

Месторождение Хармагтай находится на 420 км- от Улан-Батора, в 120 км к северу от Оюу толгой на территории аймака Умнуговь.