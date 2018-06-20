Президент Туркменистана вместе с сыном собственноручно собрал спортивный внедорожник

CA-NEWS (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов вместе с сыном, депутатом Меджлиса (парламента) Сердаром Бердымухамедовым посетил Центр автомобильного спорта, где собственноручно переоборудовал и заново, на основе своих чертежей, собрал спортивный внедорожник и испытал его в тестовых заездах. Об этом во вторник, 19 июня пресс-служба главы государства.

«Глава государства с сыном обменялись мнениями по особенностям новых поступивших автомобилей, их декора. Туркменский лидер и Сердар Бердымухамедов, сделав чертежи, различные варианты оформления машин, обсудили места их расположения на внешней стороне автомобиля», - говорится в сообщении.

Президент Туркменистана сделал несколько набросков, как можно оформить машины, чтобы «они выглядели ярко, эффектно, и, в то же время, отражали спортивный дух, энергию и традиции, присущие туркменской культуре».

Затем Гурбангулы Бердымухамедов принялся за чертежную работу, чтобы с точностью отразить схему переоборудования спортивного автомобиля в целях повышения его технического потенциала, манёвренности и скоростных качеств во время соревнований.

Он осмотрел крепления кресел пилота и штурмана и, отметив, что болтовой каркас можно усилить для большей устойчивости во время гонки по бездорожью, заново смонтировал некоторые части, а также поменял отдельные детали, чтобы придать всей конструкции дополнительную надёжность, создав обновлённую модель спортивного внедорожника.

Продолжая осмотр автомобиля, туркменский лидер проверил двигатель, колёса и заменил ещё ряд других деталей, затем осмотрел на эстакаде важные агрегаты ходовой части машины.

Затем в целях испытания заново собранного на основе своих чертежей автомобиля глава государства сел за руль. Сердар Бердымухамедов занял место штурмана. Отсюда президент Туркменистана направил машину в сторону Каракумов, заключается в тексте.

Напомним, авторалли «Амуль-Хазар 2018» стартует 9 сентября от старинного города Амуль на Амударье (на востоке страны) и финиширует 14 сентября на побережье Каспия (запад Туркменистан).