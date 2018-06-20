В Самарканде в Сиабском канале вода окрасилась в «мутный» цвет

CA-NEWS (UZ) - В Сиабском канале, который пересекает в городе Самарканд, вода окрасилась в белёсый темно-зеленый цвет, с острым запахом. Об этом сообщает правительственное издание "Халк сузи" ("Народное Слово").

По данным издания, население, проживающее вдоль канала, который проходит через территории Конигил, Галаосиё и обсерватории Улугбека, а также исторический комплекс - мавзолей пророка Даниила (Ходжи Данияра) страдают от этой ситуации.

Сообщается, что данное явление часто повторяется, и вполне возможно, что вода может быть ядовитой.

Сиаб (Сиёб) — небольшая река, протекающая по территории Самаркандской области Узбекистана, в частности, по территории города Самарканд. Некоторыми считается древним каналом. Длина реки по разным оценкам составляет от 20 до 23 километров. Исток Сиаба расположен в Самаркандском гребном канале, который находится в крайней восточной части города Самарканд. Далее река протекает по северной и частично центральной части города и направляется на северо-запад — к южному рукаву реки Зарафшан — к Карадарье, где и находится устье Сиаба.

От реки Сиаб берут своё начало несколько ручей и каналов, которые протекают по территории города Самарканд. Река Сиаб имеет важное значение в экономике города и Самаркандского района. Сельские угодья северной и северо-западной части района орошаются также через Сиаб и другие реки и каналы.