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  20 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Хромтау в августе будет запущен завод по производству керамической плитки

CA-NEWS (KZ) - В Хромтау в августе будет запущен завод по производству керамической плитки.

Как сообщает пресс-служба акимата Актюбинской области, в городе должно быть реализовано три крупных проекта. Однако, по словам руководителя управления индустриально-инновационного развития Ерлана Назарова, активные работы идут лишь по одному проекту - заводу по производству керамической плитки. Ожидается, что в августе будет запущена первая производственная линия. Общая стоимость проекта – 13,5 млрд тенге. С вводом в полную мощность к 2020 году на производстве будут трудиться более 520 человек. Проблемными остаются проекты по запуску макаронной фабрики и завода по производству брикетированного угля.

По мнению акима области Бердыбека Сапарбаева, ситуация обстояла бы по-другому, если профильное управление проявляло большую заинтересованность в реализации «якорных проектов».

«С проблемными вопросами надо знакомиться и решать на местах, работая с людьми, а не в кабинетах. После Актобе, Хромтау - основной источник развития экономики области. Там есть все условия для развития бизнеса. Управлению индустриально-инновационного развития надо совместно с акимом района усилить работу по поиску и привлечению новых инвесторов», - отметил он в ходе совещания.

Глава региона поручил проработать вопросы сбыта хромтауской керамической плитки.

«В Актобе будет открыт еще один завод по производству керамических плиток. Надо посмотреть, чтобы завтра одно предприятие не оставило другое без рынка сбыта. Возможно, есть необходимость в пересмотре ассортимента выпускаемой продукции», - сказал он.

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