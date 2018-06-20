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  20 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан занимает 38 место в мировом рейтинге цифровой конкурентоспособности

CA-NEWS (KZ) - Специалисты международного института управленческого развития (International Institute for Management Development, IMB) опубликовали мировой рейтинг цифровой конкурентоспособности в котором Казахстан сохранил свою позицию, заняв 38 место как и в прошлом году.

В цифровой рейтинг входят 63 страны, которые оцениваются по трем категориям — «Знания» (качество обучения, образования и науки), «Технологии» (регуляторная среда, финансовый капитал в ИT-отрасли, состояние интернет- и коммуникационных технологий) и «Будущая готовность» (уровень готовности использовать цифровую трансформацию).

Лидером этого рейтинга является США, а за ним на вторых и третьих строчках оказались Сингапур и Швеция. Помимо Казахстана друге страны Центральной Азии в этот рейтинг не вошли.

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