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  20 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана поднял проблему водных ресурсов в Центральной Азии на международной конференции в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 20 июня президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил на церемонии открытия международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы», где затронул проблему водных ресурсов в Центральной Азии и в мире, сообщает пресс-служба президента.

Рахмон на конференции рассказал, что ситуация в достижении устойчивого управления водными ресурсами осложняется из-за негативного влияния изменения климата. Известно, что глобальное изменение климата отрицательно сказывается на объемах пресноводных ресурсов и их качестве, подвергая, тем самым, различные страны и регионы мира еще большему экологическому стрессу.

«Сегодня более двух миллиардов человек в мире испытывают водный стресс. По расчетам экспертов, к 2050 году эта цифра может вырасти до пяти миллиардов, то есть. составит около половины населения планеты. В этом контексте тенденции роста населения и потребностей в водных ресурсах ставят перед нами новые комплексные задачи», - сказал он в ходе своего выступления.

Спрос на водные ресурсы в мире растёт ускоренными темпами, что, в свою очередь, вызывает напряженные отношения между отраслями экономики. Усиление конкуренции за доступ к водным ресурсам в условиях нарастания водного дефицита может привести к негативным последствиям даже внутри одной страны, также отметил президент.

Президент Таджикистана выразил надежду, что по итогам мероприятия, проводимого в сотрудничестве с ООН и другими партнерами, будут разработаны действенные практические шаги по реализации согласованных на международном уровне целей и задач в области водных ресурсов.

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