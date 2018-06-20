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  20 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия занимает 61 место в рейтинге цифровой конкурентоспособности

CA-NEWS (MNG) - Специалисты международного института управленческого развития (International Institute for Management Development, IMB) опубликовали мировой рейтинг цифровой конкурентоспособности в котором Монголия заняла 61 место.

В цифровой рейтинг входят 63 страны, которые оцениваются по трем категориям — «Знания» (качество обучения, образования и науки), «Технологии» (регуляторная среда, финансовый капитал в ИT-отрасли, состояние интернет- и коммуникационных технологий) и «Будущая готовность» (уровень готовности использовать цифровую трансформацию).

Первой тройкой лидеров этого рейтинга стали США, Сингапур и Швеция, а замыкают рейтинг такие страны как Монголия, Индонезия и Вэнесуэла, заняв 61, 62 и 63 место.

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