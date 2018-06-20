Между Казахстаном и Узбекистаном возрастет количество авиарейсов

CA-NEWS (KZ) - В Астане председатель Комитета гражданской авиации Казахстана Талгат Ластаев провел встречу с узбекской делегацией во главе с заместителем начальника Государственной инспекции по надзору за безопасностью полетов Олегом Лимом.

Как сообщает пресс-служба ведомства, по итогам переговоров была достигнута договоренность увеличить количество рейсов на действующих маршрутах Астана – Ташкент с 4 до 6 в неделю и Алматы – Ташкент с 7 до 10 рейсов в неделю для каждой из сторон. В общей сложности авиакомпании двух стран получили возможность выполнять 32 рейса между странами в неделю.

Также, авиакомпании договорились подписать коммерческое соглашение «код-шер» на взаимовыгодных условиях.

Достигнутый результат будет способствовать развитию туризма, экономических, торговых связей и соответствуют уровню сотрудничества между странами, считают в комитете.