Президент Туркменистана предложил решение водной проблемы в Центральной Азии

CA-NEWS (TJ) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов предложил свой вариант решения водной проблемы в Центральной Азии, сообщает «Sputnik-Таджикистан».

«Я убежден, что к решению водного вопроса нужно подходить следующим образом: во-первых, на основе признанных норм международного права, во-вторых, исходя из интересов каждой из стран Центральной Азии, в-третьих, при непосредственном участии международных организаций, в первую очередь ООН», — сказал президент.

Бердымухамедов также выступил с инициативой учредить специальную структуру ООН по водным вопросам Центральной Азии. При этом, по его мнению, в отдельный сектор стоит выделить проблему бассейна Аральского моря.

«Убежден, что накопленный опыт различных стран может найти эффективное применение в Центральной Азии», — добавил он.

Глава Туркменистана подчеркнул, что вопрос сохранения Арала, увы, уже не стоит. Поэтому необходимо разработать новую программу действий помощи странам бассейна Аральского моря по охране и защите экологии Центральной Азии.

«Полагаю, мы в праве рассчитывать на поддержку ООН в данной сфере», — заключил Бердымухамедов.