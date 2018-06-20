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  20 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольские города Эрденет и Улан-Удэ возобновили соглашение о сотрудничестве

CA-NEWS (MNG) - Мэр Орхонского аймака Дарга Батлут 19 июня принял в городе Эрденет делегацию во главе с мэром города Улан-Удэ Александром Голковым, сообщает Montsame.

На встрече стороны подписали возобновленное соглашение о сотрудничестве между городами Эрденет и Улан-Удэ. Город Эрдэнэт установил связи с городом Улан-Удэ в 2002 году и дважды подтверждал свое соглашение о сотрудничестве.

«С новым соглашением компании Эрденет и Улан-Удэ смогут сотрудничать в сфере инвестиций и производства, а также создавать совместные предприятия», - отметил Батлут, выразив благодарность за расширение сотрудничества между городами.

В делегацию Улан-Удэ входили заместитель мэра города, председатель департамента иностранных дел и генеральный консул Российской Федерации в Дархане.

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