Монгольские города Эрденет и Улан-Удэ возобновили соглашение о сотрудничестве

CA-NEWS (MNG) - Мэр Орхонского аймака Дарга Батлут 19 июня принял в городе Эрденет делегацию во главе с мэром города Улан-Удэ Александром Голковым, сообщает Montsame.

На встрече стороны подписали возобновленное соглашение о сотрудничестве между городами Эрденет и Улан-Удэ. Город Эрдэнэт установил связи с городом Улан-Удэ в 2002 году и дважды подтверждал свое соглашение о сотрудничестве.

«С новым соглашением компании Эрденет и Улан-Удэ смогут сотрудничать в сфере инвестиций и производства, а также создавать совместные предприятия», - отметил Батлут, выразив благодарность за расширение сотрудничества между городами.

В делегацию Улан-Удэ входили заместитель мэра города, председатель департамента иностранных дел и генеральный консул Российской Федерации в Дархане.