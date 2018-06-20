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  20 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Лукашенко и Путин подарили друг другу картину и самовар по итогам переговоров в Минске
Предыстория: Лукашенко на встрече с Путиным заявил о необходимости устранения в торговле взаимных барьеров и изъятий

CA-NEWS (CA) - Президенты Беларуси Александр Лукашенко и России Владимир Путин по завершении заседания Высшего государственного совета 20 июня в Минске обменялись подарками, сообщает телеканал «Беларусь 1».

Президент Беларуси подарил своему российскому коллеге картину, на которой изображены виды родного для Владимира Путина города Санкт-Петербург. Президент России подарил главе белорусского государства сувенирный набор и самовар с символикой чемпионата мира по футболу.

Беларусь и Россия подтвердили стремление находить компромиссы в решении спорных вопросов, заявил журналистам Александр Лукашенко по итогам состоявшихся переговоров.

«Спорные вопросы, которые иногда возникают в белорусско-российских отношениях, традиционно будут решаться в духе взаимопонимания и компромисса. Что уже в принципе наши ведомства делают. Это еще раз было подтверждено и на моей встрече с Владимиром Владимировичем, и непосредственно в ходе прошедшего заседания Высшего госсовета», - цитирует его слова «Белта».

«Убежден, что нам сегодня удалось придать заметный импульс дальнейшему укреплению братского партнерства Беларуси и России», - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул особый статус формата ВГС. «Наверное, нигде ни в какую страну вот так все руководство России не приезжает, как в Беларусь. Мы это ценим», - сказал белорусский лидер.

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