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  20 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Внутренняя Монголия КНР развивает сотрудничество с Таджикистаном

CA-NEWS (TJ) - Начальник отдела внешней торговли департамента коммерции Автономного района Внутренней Монголии (АРВМ) Чжао Иэн рассказал журналистам об экономическом сотрудничестве между АРВМ и странами Центральной Азии, в частности с Таджикистаном, сообщает Авеста.

«В 2017 году Автономный район Внутренней Монголии экспортировал в Таджикистан продукцию на сумму $1 млн. 383,4 тыс. В основном в Таджикистан из АРВМ экспортировано: продукция черной металлургии и обувь», – сообщил Чжао Иэн.

Автономный район Внутренней Монголии (АРВМ) КНР изучает и реализуют социалистическую идею новой эпохи Си Цзиньпина с китайской спецификой. Об этом рассказал заместитель начальника отдела комитета по реформам АРВМ Ван И.

По его словам, Внутренняя Монголия уделяет большое внимание экономическому строительству, повышаются объемы производства, улучшается уровень жизни населения Автономного района.

Внутренняя Монголия – автономный район Китая, расположившийся в северной части страны. Занимаемая ею площадь составляет около 1,2 млн. км2 . Это 12 % территории Китая и по площади превосходит Францию и Германию вместе взятые. Население — 24 706 321 чел.

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