В Алматы запущен завод по производству стальной продукции

CA-NEWS (KZ) - В Алматы состоялось техническое открытие нового завода по производству инженерных систем защиты транснациональной корпорации Tokyo Rope Manufacturing.

Как сообщает пресс-служба акимата города, на предприятии установлено уникальное по техническим параметрам оборудование, предназначенное для выпуска буросвайных анкеров, высокопрочных металлических тросов, стальных оцинкованных сеток для горных и карьерных работ. Мощность завода - более 17 тыс. тонн стальной продукции в год.

Председатель совета директоров Tokyo Rope Manufacturing Шигето Танака отметил, что Алматы стал отправной точкой для распространения передовых японских технологий по всему региону.

«После запуска первой фазы проекта в 2016 году продукция завода уже используется в странах СНГ и Персидского залива, в том числе для реализации крупного проекта в Саудовской Аравии. Продукция локализированного в Алматы завода была применена и для укрепления русла реки Есентай, автодороги до Большого Алматинского озера, канатной дороги Медеу – Шымбулак и платины «Мың жылқы». Я уверен, что проводимая сегодня совместная работа придаст импульс для притока новых японских инвестиций в Казахстан», - сказал Шигето Танака.