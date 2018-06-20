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  20 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Фергане молодая невестка покончила жизнь самоубийством, бросившись под поезд

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистанском районе Ферганской области 16 июня молодая невестка покончила с собой, бросившись под поезд. Соседи покойной утверждают, что молодая женщина, прожившая в доме мужа всего лишь шесть месяцев, покончила с собой после ссоры со свекровью, которая прогнала невестку в родительский дом, передает centralasian.org.

20-летняя Рузихон Эргашева, проживавшая в селе «Дехканабад» в Узбекистанском районе Ферганской области, покончила с собой 16 июня, бросившись под скоростной поезд по направлению «Андижан – Бухара».

По словам очевидцев, поезд разорвал женщину на куски. По словам одного из них, уроженка села «Мангит» в Дангаринском районе Ферганской области Рузихон Эргашева в январе этого года вышла замуж за возлюбленного из села «Дехканабад» в Узбекистанском районе той же области. Рузихон после праздника Ийд аль-Фитр поссорилась со свекровью. После чего молодая женщина ушла из дома – либо по собственной воле, либо ее выгнала мать мужа, говорит собеседник.

– Говорят, что в день Ийд аль-Фитра мать Рузихон купила подарки и приехала навестить дочь. После ее ухода свекровь закатила невестке настоящий скандал, обвинив ее в том, что ее мать принесла недостойные подарки. Так как девочка вышла замуж по любви, наверное, ей было стыдно возвращаться в родительский дом, – говорит один из соседей погибшей.

Однако муж Рузихон Эргашевой, 25-летний Икболжон Эргашев, опроверг эти обвинения.

– Утром в день трагедии у Рузихон случился выкидыш. Затем вместе с матерью отвели ее в роддом, там Рузихон успокоили, сказав, что она еще забеременеет. Отдохнули час-два дома, затем Рузихон сказала, что поедет к матери. А вечером получили трагическую весть. Дома у нас никогда не было скандала, – сказал муж покойной женщины.

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