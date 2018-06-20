В Таджикистане увеличен размер страхового возмещения по сбережениям вкладчиков

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане 20 июня согласно одобренным нижней палатой парламента поправкам в закон РТ «О страховании сбережений физических лиц», размер страхового возмещения по сбережениям вкладчиков увеличился с 350 расчетного показателя до 500.

Выступая перед депутатами, заместитель председателя национального банка Сироджиддин Икроми отметил, что раньше размер страхового возмещения по сбережениям вкладчиков не превышал $1900 тыс, теперь этот показатель составит $2,7 тыс.

По его словам, новые поправки в указанный закон направлены на поддержку вкладчиков и увеличение количества депозитов в национальной валюте сомони.

Депутат Абдухалим Гаффоров спросил у заместителя председателя НБТ о размере так называемых «проблемных кредитов», возврат которых стал проблематичным.

С.Икроми отметил, что на сегодняшний день кредитный портфель кредитных организаций составляет 8,7 млрд. сомони ($959,2 млн.), 35% из которых составляют проблемные кредиты.

В свою очередь спикер парламента Шукурджон Зухуров в очередной раз напомнил о потерянном доверии населения к банкам страны и отметил, что если раньше население вкладывало средства в банках в качестве депозита, то сегодня эта тенденция снизилась. Кроме того, стало сложнее получить банковский кредит.

«Раньше трудовыми мигрантами осуществлялись денежные переводы свыше $4 млрд. и это способствовало, тому, чтобы кредитные организации за счет получения прибыли выдавали кредиты и обслуживали депозиты. С уменьшением объема денежных переводов и влияния финансового кризиса возникли проблемы с обслуживанием вкладов населения и получении кредитов. Кризис охватил всю банковскую систему республики, и вопрос не решается довольно долгое время. Сегодня кредиты выдает, разве, что какой ни будь, частный банк у которого есть ресурсы», – резюмировал спикер.