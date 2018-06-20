В таджикском поселке Гиссар подростка подозревают в изнасиловании малолетней девочки

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане следователи ОМВД РТ по городу Гиссару расследуют факт возможного изнасилования 7-летней девочки 14-летним подростком, учащимся школы села Кончи.

Подозреваемый был допрошен спустя десять дней после того, как родители малолетней Г. Дж. обратились с заявлением в милицию. Несколько часов в ОМВД провел и другой подросток, которого подозревают в сокрытии преступления, сообщили местные власти.

Родные девочки 19 июня рассказали Радио Озоди, что изнасилование совершил 14-летний соседский мальчик, который обманом заманил жертву к себе домой.

«После изнасилования он приставил нож к ее горлу и угрожал убить, если она вдруг «проболтается об этом». Поэтому в первый день происшествия наша девочка никому ничего не говорила», говорят они.

По словам Н. Дж., бабушки Г. Дж., на следующий день девочка пожаловалась на сильные боли в области живота. После расспросов девочка призналась, что на нее напал соседский мальчик.

Медицинская экспертиза, которая была проведена по настоянию родных, подтвердила факт изнасилования.

В совершении изнасилования подозревается 14-летний С.Р., житель села Кончи. Но в правоохранительных органах сообщили, что возможно к уголовной ответственности привлекут и 15-летнего Т.Р. за сокрытие преступления.

Родные подозреваемого С.Р. отказываются подтвердить или опровергнуть информацию о его причастности к изнасилованию и говорят, что ждут результатов новой медицинской экспертизы. Ю. Р., брат С.Р., подтвердил Радио Озоди, что следователи ОМВД по городу Гиссару пригласили на допрос его брата и мать. По его словам, отец семейства находится на заработках в России, и ответственность за воспитание детей возложена на их маму.

По факту изнасилования на беседу в ОМВД были приглашены представители местных властей, глава села и директор школы.