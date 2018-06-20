В Таджикистане за пытки одного из членов ПИВТ сотрудников правоохранительных органов отправили за решетку

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане военный суд Худжандского гарнизона 19 июня признал двух сотрудников правоохранительных органов виновными в применении пыток, незаконном задержании и принуждении к даче ложных показаний, сообщает Радио Озоди.

К 13 годам лишения свободы осужден экс-сотрудник отдела уголовного розыска УМВД по Согдийской области Л. Ю, один из виновных в самоубийстве Комила Ходжаназарова, жителя Аштского района и бывшего члена партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). На год меньше за решеткой проведет сотрудник отдела ГКНБ РТ по Аштскому району М. Н.

Судебный процесс прошел при закрытых дверях. На судебном процессе адвокаты осужденных вновь заявили, что обвинения, предъявленные их подзащитным в части «пытки», не имеют оснований. Они также отрицали причастность своих клиентов к нанесению побоев покойному Ходжаназарову.

Еще один фигурант уголовного дела – сотрудник УМВД по Согдийской области Ш. Ш, которого обвиняют в применении пыток и незаконном задержании или заключении под стражу объявлен в розыск – после возбуждения уголовного дела по факту самоубийства Комила Ходжаназарова, он покинул территорию страны, сообщил источник в военном суде.

31-летний Комил Ходжаназаров был арестован летом прошлого года в составе группы из 15 бывших членов запрещенной ПИВТ. Вскоре он был отпущен, однако за день до очередного допроса в УМВД по Согдийской области, Ходжаназаров покончил с собой.

Перед смертью он оставил видеообращение, в котором рассказал о применении пыток со стороны сотрудников милиции. В видеообращении Комил Ходжаназаров заявляет, что сотрудники милиции освободили его только после того, как он им заплатил деньги. Житель Ашта говорит, что вступил в ряды ПИВТ в 2014 году и покинул ее за несколько месяцев до того, как исламская партия была объявлена вне закона.

«Сотрудники милиции угрожали, что заменят дату моего выхода из рядов партии с 2015 года на 2016 год и мне придется провести за решеткой не один год», - сказал Комил в своем предсмертном видеобращении.