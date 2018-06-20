В ЕС увеличат стоимость шенгенских виз, а также ужесточат правила их выдачи

CA-NEWS (CA) - Во вторник, 19 июня, послы Евросоюза одобрили от имени Совета ЕС мандат для переговоров с Европарламентом о корректировке визового кодекса, сообщается на сайте совета. Это решение стало первым шагом в реформе Шенгенского кодекса. Корректировки предстоит обсудить Европарламенту вместе с Советом ЕС.

Цена шенгенской визы повысится с 60 до 80 евро.

Как отмечается в заявлении Совета ЕС, планируемые изменения должны позволить европейцам лучше контролировать свои границы и тем самым противодействовать наплыву мигрантов, а также упростить процедуру выдачи виз «добропорядочным путешественникам».

«Эффективное управление миграцией включает в себя обеспечение того, чтобы входящие в ЕС государства могли выслать тех, кто не имеет права на пребывание. Новые правила оформления виз предоставят еще один инструмент для ответа на действия тех третьих стран, которые не хотят возвращать своих собственных граждан», - говорится в сообщении.

Как ожидается, у туристов появится возможность подачи документов максимум за шесть месяцев и минимум за 15 дней до даты поездки. Кроме того, инициатива предполагает предоставление заявителям возможности заполнять и подписывать формы для получения Шенгена в электронном виде.

Помимо этого, реформа предусматривает установление между странами ЕС «согласованного подхода к выдаче многократных въездных виз для постоянных путешественников с положительной историей». Период может постепенно увеличиться от одного до пяти лет.