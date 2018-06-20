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  20 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Эмомали Рахмон рассказал как электроэнергия Таджикистана помогает Центральной Азии

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил значение возобновления работы энергосистемы Таджикистана с объединенной энергосистемой Центральной Азии, сообщает «Sputnik-Таджикистан».

«Многолетние наблюдения свидетельствуют об усилении влияния климатических изменений на природу и социально-экономическое положение в Таджикистане и Центральной Азии. Согласно этим наблюдениям, за последние шестьдесят лет среднегодовая температура воздуха в Таджикистане повысилась на один градус по Цельсию, повысились частота и интенсивность стихийных гидрометеорологических явлений», - сказал Рахмон 20 июня на конференции «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы».

По его словам, под влиянием этих факторов такие стихийные бедствия как поводки, наводнения, сели, снежные лавины и оползни ежегодно наносят серьезный ущерб населению и экономике страны.

Для мониторинга этих процессов и принятия мер по адаптации к факторам изменения климата при Академии наук Таджикистана был создан центр по изучению ледников, который, по мнению Рахмона, внесет свой вклад в процесс планирования и управления водными ресурсами не только на национальном, но и на региональном уровнях.

В Таджикистане около 98 % электроэнергии вырабатывается в гидроэлектростанциях.

По мнению Рахмона, использование огромного гидроэнергетического потенциала Таджикистана в целях обеспечения стран региона экологически чистой энергией – одной из основ развития «зеленой экономики» — могло бы способствовать сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу.

«В этом контексте хотел бы отметить значение реализации регионального проекта CASA-1000, а также возобновления параллельной работы энергосистемы Таджикистана с объединенной энергосистемой Центральной Азии, что предоставляет возможность поставки нашей «зеленой» электроэнергии ближним и дальним соседям по региону»,— отметил Рахмон.

Государственная политика Таджикистана в области водопользования одновременно направлена и на решение актуальных социально-экономических проблем в регионе.

«В этом контексте мы готовы использовать наши огромные ресурсы питьевой воды в общих интересах. Так, рациональное использование уникальных запасов только высокогорного озера Сарез, которое содержит семнадцать кубических километров воды, дает возможность долгосрочного и устойчивого обеспечения качественной питьевой водой населения нашего региона»,— отметил глава государства.

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