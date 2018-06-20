РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане предлагают запретить свободную продажу глушителей сотовой связи

CA-NEWS (KZ) - Депутат мажилиса Казахстана от фракции «Ак Жол» Кенес Абсатиров предлагает запретить свободный оборот устройств подавления мобильной связи.

На заседании парламента 20 июня он отметил, что с недавнего времени «заглушки» широко применяются в системе образования при проведении единого национального тестирования.

«На портале государственных закупок можно увидеть заявки от тех или иных учреждений образования о закупке таких «глушилок». На сайтах, в соцсетях можно не только найти описание и принцип работы «глушилок», но и свободно приобрести их по вполне приемлемой цене», - сказал депутат.

По его словам, действующее законодательство не предусматривает каких-либо норм по ввозу, реализации и использованию глушителей и не ограничивает действия их распространителей и пользователей.

«Данные спецсредства в неумелых и корыстных руках способны нанести значительный экономический и социальный вред. Учитывая, что принцип работы блокираторов связи заключается в подавлении GSM-сигнала, под угрозу блокировки могут попасть автосигнализации, сигналы спасательных служб, служб безопасности при возникновении террористических либо экстремистских угроз. Кроме того, нарушается работа платежных терминалов, банкоматов, беспроводных систем оповещения при экстренных ситуациях, а также другого оборудования, работающего при помощи GSM-сигнала», - добавил К.Абсатиров.

Адресуя запрос премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву, он предложил отнести устройства подавления связи к спецсредствам, не подлежащим свободному обороту и продаже на рынке.

print
  • Туркменистан все еще не открыл границу для жителей Магистау
  • В Таджикистан с официальным визитом прибыл президент Пакистана
  • Комиссия по расследованию ЧП с поездом в Казахстане, приведшего к гибели подростка, намерена завершить работу до конца июня
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×