В Казахстане предлагают запретить свободную продажу глушителей сотовой связи

CA-NEWS (KZ) - Депутат мажилиса Казахстана от фракции «Ак Жол» Кенес Абсатиров предлагает запретить свободный оборот устройств подавления мобильной связи.

На заседании парламента 20 июня он отметил, что с недавнего времени «заглушки» широко применяются в системе образования при проведении единого национального тестирования.

«На портале государственных закупок можно увидеть заявки от тех или иных учреждений образования о закупке таких «глушилок». На сайтах, в соцсетях можно не только найти описание и принцип работы «глушилок», но и свободно приобрести их по вполне приемлемой цене», - сказал депутат.

По его словам, действующее законодательство не предусматривает каких-либо норм по ввозу, реализации и использованию глушителей и не ограничивает действия их распространителей и пользователей.

«Данные спецсредства в неумелых и корыстных руках способны нанести значительный экономический и социальный вред. Учитывая, что принцип работы блокираторов связи заключается в подавлении GSM-сигнала, под угрозу блокировки могут попасть автосигнализации, сигналы спасательных служб, служб безопасности при возникновении террористических либо экстремистских угроз. Кроме того, нарушается работа платежных терминалов, банкоматов, беспроводных систем оповещения при экстренных ситуациях, а также другого оборудования, работающего при помощи GSM-сигнала», - добавил К.Абсатиров.

Адресуя запрос премьер-министру РК Бакытжану Сагинтаеву, он предложил отнести устройства подавления связи к спецсредствам, не подлежащим свободному обороту и продаже на рынке.