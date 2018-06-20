В Душанбе продолжатся переговоры по кыргызско-таджикской границе

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 20 июня продолжатся переговоры делегаций во главе с вице-премьером Кыргызстана Женишом Разаковым и заместителя главы правительства Таджикистана Азима Иброхима, сообщает Радио Озоди.

19 июня, в рамках участия в Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» в Душанбе стороны обсудили «актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Кыргызстана и Таджикистана», в том числе вопросы делимитации кыргызско-таджикской границы и совместные меры по недопущению эскалации инцидентов в приграничных районах. Предстоящие переговоры пройдут в таком же формате.

Во время встречи делегаций также обсуждались перспективы взаимодействия двух государств в транспортно-коммуникационной, культурно-гуманитарной, торгово-экономической и водно-энергетической сферах.

Напомним, 9 июня в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае президенты Кыргызстана и Таджикистана Сооронбай Жээнбеков и Эмомали Рахмон провели двустороннюю встречу, по итогам которой подписали соглашение о решении проблем на границе.