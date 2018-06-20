Минздав Узбекистана прокомментировал убийства новорожденных в Самарканде

CA-NEWS (UZ) - Минздрав Узбекистане прокомментировал ситуацию с частной клиникой в Самарканде, в которой "сжигали слабых младенцев, а здоровых продавали под заказ". Об этом сообщает repost.uz.

«Из-за того, что расположенное в городе Самарканде частное медицинское учреждение „Sam so’zani plus“ под руководством Наргиз Санахановой занималось не предусмотренной в лицензии деятельностью, по инициативе Министерства здравоохранения в судебном порядке три раза было прекращено действие лицензии», - сообщил начальник управления лицензирования медицинской деятельности негосударственных организаций Минздрава Фарход Рахимкулов.

«Министерство здравоохранения каждый раз при выявлении подобного незаконного явления, предоставив материалы проведенных изучений и проверок в правоохранительные органы, требовало принятия определенных законодательством жестких мер по отношению к лицам, грубо нарушившим требования и условия лицензии. В результате в отношении ответственных лиц медицинской организации судом суда применялись административные, а затем уголовные наказания», - отметил он.

Клиника «Сам сузани плюс» получила лицензию повторно, так как подала заявку на получение в соответствии с законом. После Минздрав взял клинику под строгий контроль, но его работники разработали новый метод продажи младенцев - они осуществляли преждевременные роды путем искусственного аборта плода, якобы сохраняя мать от опасного для жизни состояния, говорится в сообщении Минздрава. В конце 2016 года в результате проверки Министерством здравоохранения и правоохранительными органами выяснилось, что клиника продолжила заниматься запрещенной деятельностью.

«В основном частное медицинское учреждение „Sam so’zani plus“ осуществляло роды рожениц, которые избегали регистрации в первичном звене медицины и не находились под контролем в каком-либо медицинском учреждении», - отмечается в сообщении.

Самаркандский областной хозяйственный суд отнял лицензию у клиники 19 января 2017 года — это произошло в четвертый раз. Материалы проверки предоставили в прокуратуру. В отношении ответственных работников возбудили уголовное дело. Но клиника продолжала свою деятельность.

В Минздраве РУз заявили о том, что усилят контроль за всеми медучреждениями, у которых отняли лицензию, и которые хотят получить ее снова.