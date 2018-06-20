Узбекистан заинтересован в том, чтобы доверительная атмосфера между правительством Афганистана и талибами укреплялась, - «Ъ»

CA-NEWS (UZ) - Власти Узбекистана сообщили, что провели «рабочие встречи с высокопоставленными представителями движения «Талибан», которое действует в соседнем Афганистане. Диалог с организацией, которую Москва и Совбез ООН считают террористической, установлен после конференции по афганскому урегулированию, которая прошла в Ташкенте в марте. Тогда более 20 стран призвали правительство в Кабуле и талибов вступить в прямой диалог, а Ташкент выразил готовность быть посредником, пишет газета «Коммерсантъ».

Министерство иностранных дел Узбекистана сообщило о первых реальных результатах конференции по Афганистану «Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие», которая прошла в Ташкенте 28 марта. «В целях реализации консолидированной позиции участников ташкентской конференции узбекская сторона установила соответствующие контакты и провела рабочие встречи с высокопоставленными представителями движения «Талибан», в ходе которых были обсуждены перспективы диалога и взаимодействия для установления долгосрочного мира и стабильности в Афганистане и его экономического развития», - говорится в заявлении на сайте узбекского МИДа.

Кроме того, узбекские дипломаты поприветствовали перемирие между талибами и властями Афганистана, установленное по случаю окончания месяца Рамадан, священного для мусульман. «Узбекская сторона надеется, что данное перемирие приобретет бессрочный характер», - говорится в тексте. Однако то, что этим надеждам не дано осуществиться, ясно уже сейчас: вчера правительственные силы заявили, что продлевают перемирие на десять дней, а талибы - что возобновляют боевые действия.

На ташкентской конференции в марте талибы представлены не были, однако в декларации, принятой по ее итогам, говорилось, что страны-участницы заявляют «о решительной поддержке предложения правительства национального единства начать прямые переговоры с «Талибаном» без каких-либо предварительных условий». При этом, существует ли какой-либо канал коммуникации между правительством в Кабуле и талибами сейчас, неизвестно. «Когда будут прямые переговоры — это и будет каналом коммуникации», - ответил на соответствующий вопрос «Ъ» глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани.

О том, что именно Ташкент собирается стать посредником в переговорах между талибами и афганским правительством, было известно уже в марте. «Мы готовы создать на любом этапе мирного процесса все необходимые условия для организации на территории Узбекистана прямых переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан», - говорил на мартовской конференции президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Судя по всему, прошедшие встречи узбекских дипломатов с «высокопоставленными представителями» стали первым шагом к таким переговорам.

«Ташкент ведет себя довольно последовательно и систематично, - сказал «Ъ» эксперт по Центральной Азии политолог Аркадий Дубнов. - Понятно, что эти контакты между талибами и узбекскими властями далеко не первые, однако именно этот контакт приурочен к перемирию, объявленному Ашрафом Гани (президентом Афганистана). Вряд ли в Узбекистане считают это перемирие своей заслугой, но они заинтересованы в том, чтобы доверительная атмосфера между правительством в Кабуле и талибами укреплялась. Иными словами, узбеки пытаются продемонстрировать, что процесс, начатый на ташкентской конференции, идет и будет продолжаться. Кроме того, в Узбекистане ждут, что все страны, подписавшие Ташкентскую декларацию, включая Россию, будут поддерживать его действия в этом направлении».