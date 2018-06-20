Саудовская Аравия построит канал, который превратит Катар из полуострова в остров

CA-NEWS (CA) - Саудовская Аравия проведет 25 июня конкурс среди пяти международных компаний на создание канала, который сделает Катар островом, сообщает саудовское издание Makkah со ссылкой на источники.

Власти Саудовской Аравии объявили тендер на строительство канала. Прием заявок завершится 25 июня, а о результатах объявят через три месяца. Проект рассчитан меньше чем на год, его стоимость составит около $570 млн. Финансироваться проект будет за счет частного сектора, а также за счет средств инвестиционных компаний из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

По данным турецкого издания Daily Sabah, проект представляет собой создание канала протяженностью 60 километров. Его ширина составит 200 метров, а глубина — 15−20 метров. Он пройдет по территории Саудовской Аравии, от границы с Катаром его будет отделять один километр.

Оставшийся сухопутным участок будет отдан под нужды Минобороны Саудовской Аравии и пограничников для обеспечения безопасности границы. Тем самым будет достигнута блокада и уничтожена возможность сухопутного сообщения между странами.

В июне 2017 года Саудовская Аравия ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и во вмешательстве во внутренние дела государств. После этого против эмирата применили экономические санкции и транспортную блокаду: в частности, страны региона закрыли свое воздушное пространство для катарской авиации.

Позднее арабская четверка составила список требований для восстановления дипотношений, которые в Дохе назвали невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе было понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией. Ни одно из этих требований Катар не согласился выполнить.