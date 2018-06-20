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  20 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде муж вызвал милицию после побоев жены

CA-NEWS (UZ) - В Нарпайском районе Самаркандской области мужчина позвонил в милицию, попросив спасти его от избиений жены, сообщила местная газета «Пахтакор овози».

"Житель района Б.А. позвонил на номер "102" (милиция - прим.ред.) и попросил милицию защитить его. Так как жена избила его и нанесла ему телесные повреждения. Его жена Нигора - вероятно сильная женщина, раз муж попросил помощи извне", - отмечается в сообщении.

В другой статье этого же издания сообщается, что ещё один мужчина позвонил в милицию, жалуясь на невестку. Автор статьи отмечает, что в связи с увеличивающимся количеством жалоб на женщин, как-бы "слабый" мужской пол не сильно пострадал от их рук.
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