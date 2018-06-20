Правительство Монголии с 2019 года запретит одноразовые пластиковые пакеты

CA-NEWS (MNG) - Правительство Монголии приняло решение о запрете одноразовых пластиковых пакетов по всей стране с 1 марта 2019 года. Об этом, как сообщает Xinhuanet, заявил в среду, 20 июня министр окружающей среды и туризма Монголии Намсрай Церенбат.

Запрет нацелен на все факторы, которые представляют угрозу для окружающей среды, сказал он.

«Объявление об этом решении является предупреждением гражданам и импортерам», - отметил министр. Монгольская таможня и монгольское государственное инспекционное агентство будут следить за осуществлением запрета.

Ранее, министр окружающей среды и туризма Монголии заявил, что страна поставила перед собой цель принять миллион иностранных туристов в 2020 году и заработать $1 млрд.