Таджикистан и Всемирный банк будут укреплять сотрудничество в различных сферах

CA-NEWS (TJ) - 20 июня президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028» принял вице-президента Всемирного банка по Европейскому и Центрально-азиатскому региону Сирила Мюллера, сообщает пресс-служба главы государства.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана со Всемирным банком.

Эмомали Рахмон отметил, что Всемирный банк наряду с активными организациями мира вносит существенный вклад в реализацию инициатив Таджикистана, связанных с водными вопросами.

Было выражено удовлетворение в связи с поддержкой Всемирного банка относительно различных направлений развития, прежде всего, в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, предотвращения стихийных бедствий.

Поддержка сфер сельского хозяйства, водоснабжения, предотвращения стихийных бедствий, образования, совершенствования государственного финансового управления в рамках программы дальнейшего партнёрства была расценена как приоритетная.

В ходе встречи было также подчеркнуто, что важно и в дальнейшем увеличить объем финансирования Всемирного банка в форме льготных грантовых средств для снижения фискальных рисков.

Обе стороны провели плодотворную беседу по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.