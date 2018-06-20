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  20 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Душанбе прошла встреча президентов Таджикистана и Туркменистана

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 20 июня прошла встреча президентов Таджикистана Эмомали Рахмона с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым в рамках международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028», сообщает пресс-служба главы Таджикистана.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества стран и вопросы, связанные с питьевой водой.

Рахмон оценил участие руководителя страны Туркменистана в Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028» как яркое проявление поддержки мировых инициатив страны.

Стороны в ходе искренней встречи обменялись мнениями о гармоничной позиции стран в решении проблем, связанных с питьевой водой, а также об обеспечении безопасности в регионе, совместной борьбе против современных угроз.

Было выражено удовлетворение уровнем и содержанием налаженных связей, реализацией ранее принятых документов, развитием партнёрства и расширением сотрудничества в приоритетных направлениях, в частности, в экономической, инвестиционной, транспортной, сельскохозяйственной, научной, образовательной, культурной, гуманитарной и туристической сферах. Стороны пришли к заключению, что для достижения взаимовыгодных целей необходимо создание торгового представительства и совета предпринимателей.

В ходе встречи также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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