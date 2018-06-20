Каждую минуту 20 человек становятся беженцами, - ООН

CA-NEWS (CA) - В деле защиты беженцев мы должны выступить единым фронтом, иначе мы обречем себя на провал, предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в послании по случаю Всемирного дня беженцев, который отмечается 20 июня, сообщается на сайте организации.

Он призвал проявить солидарность с людьми, которые вынуждены покидать свои родные места и спасаться бегством.

«Сегодня в результате конфликтов или преследований беженцами или внутренне перемещенными лицами во всем мире являются более 68 миллионов человек. Это примерно население одной из стран, входящих в двадцатку самых крупных стран мира. В прошлом году число внутренних переселенцев увеличивалось каждые две секунды», - говорится в послании генерального секретаря ООН.

Глава ООН подчеркнул, что необходимо более активно оказывать помощь беженцам и государствам, которые их принимают.

«Следует восстановить эффективность международного режима защиты беженцев. В современном мире ни одна страна, предоставляющая убежище людям, бегущим от войны и преследований, не должна действовать в одиночку, без поддержки. Если мы не выступим единым фронтом, мы обречены на провал», - сказал Антону Гутерриш. Он напомнил, что в этом году на одобрение Генеральной Ассамблеи ООН будет представлен Глобальный договор о беженцах.

«Пока существуют войны и преследования, будут и беженцы. Сегодня, во Всемирный день беженцев, я прошу вас помнить о них. Их история — это история выносливости и мужества. Мы должны проявить солидарность и сострадание — и действовать», - подчеркнул глава ООН.

Специальный докладчик ООН по вопросам меньшинств Фернан де Варен также обратился к международному сообществу с призывом поддержать беженцев, в том числе предоставлять им возможность получить образование, а также помогать с трудоустройством и жильем.

«Каждую минуту 20 человек из разных стран мира, разных рас и разных религий вынуждены покидать свои дома из-за преследований или конфликтов. Большинство из них являются представителями меньшинств и маргинальных групп», - сказал эксперт ООН.

Во вторник в Женеве был представлен новый доклад УВКБ о ситуации с беженцами в мире. В нем говорится, что больше всего беженцев и внутренних переселенцев породила война в Сирии. На сегодняшний день в мире насчитывается примерно шесть миллионов беженцев из Сирии. После сирийцев второе место в списке беженцев занимают афганцы, их 2,6 млн, а третье - граждане Южного Судана - 2,4 млн.