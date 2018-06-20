Советник президента Афганистана поблагодарил Узбекистан за поддержку за гумпомощь

CA-NEWS (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 20 июня принял Советника президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Мухаммада Ханифа Атмара.

Мухаммад Ханиф Атмар от имени президента Афганистана выразил искреннюю признательность правительству и народу Узбекистана за оказание гуманитарной помощи афганскому народу, пострадавшему от засухи.

По данным пресс-службы МИД Узбекистана, во время встречи стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам как узбекско-афганской повестки дня, так и региональной.

Советник президента подробно проинформировал о складывающейся ситуации в Афганистане. Он поблагодарил узбекскую сторону за последовательную и системную работу по реализации договоренностей, достигнутых в ходе Ташкентской международной конференции по Афганистану 26-27 марта 2018 года.

Афганской стороной была также выражена полная поддержка позиции Правительства Узбекистана, изложенной в Заявлении Министерства иностранных дел от 18 июня об оказании содействия мирному переговорному процессу.