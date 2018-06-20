РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  20 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Советник президента Афганистана поблагодарил Узбекистан за поддержку за гумпомощь

CA-NEWS (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 20 июня принял Советника президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Мухаммада Ханифа Атмара.

Мухаммад Ханиф Атмар от имени президента Афганистана выразил искреннюю признательность правительству и народу Узбекистана за оказание гуманитарной помощи афганскому народу, пострадавшему от засухи.

По данным пресс-службы МИД Узбекистана, во время встречи стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам как узбекско-афганской повестки дня, так и региональной.

Советник президента подробно проинформировал о складывающейся ситуации в Афганистане. Он поблагодарил узбекскую сторону за последовательную и системную работу по реализации договоренностей, достигнутых в ходе Ташкентской международной конференции по Афганистану 26-27 марта 2018 года.

Афганской стороной была также выражена полная поддержка позиции Правительства Узбекистана, изложенной в Заявлении Министерства иностранных дел от 18 июня об оказании содействия мирному переговорному процессу.

print
  • В Карагандинской области под колесами автомобиля погибла женщина
  • На приобретение жилья по программе «7-20-25» казахстанцам будут выдавать до $74,5 тыс.
  • Комиссия по расследованию ЧП с поездом в Казахстане, приведшего к гибели подростка, намерена завершить работу до конца июня
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×