Президент Монголии принял участие в церемонии вручения дипломов национального университета обороны

CA-NEWS (MNG) - На главной площади столицы Монголии 20 июня состоялась 88-я торжественная выпускная церемония национального университета обороны в которой принял участие президент страны Халтмагийн Баттулга, сообщает Montsame.

В церемонии приняли участие также министр обороны Нямаагийн Энхболд, начальник Генштаба ВС генерал-лейтенант Дуламсурэнгийн Даваа и другие должностные лица.

Выпускники университета встретили парадным строем Баттулгу на главной площади, а затем директор университета обороны полковник П.Жаргал доложил о готовности к началу церемонии. После этого президент отдал дань уважения боевому знамени университета обороны.

После торжественного вручения дипломов Баттулга пожелал всем выпускникам успехов в службе и жизни.