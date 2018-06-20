В Узбекистане после гибели детей в Казахстане, запретили продажу ряда лекарств (список)

CA-NEWS (UZ) - В Хорезме (область на северо-западе страны) прокуратура запросила немедленно остановить продажу десяти препаратов, которые имеют большой риск для жизни, сообщает repost.uz.

В распоряжении издания оказался документ приказа прокуратуры Ургенчского района Хорезмской области, где 18 июня орган запрещает продажу десяти препаратов. Все дело в том, что эти лекарства имеют большой риск для жизни.

Письмо направили в районное отделение Минздрава Ургенчского района и представителю ООО «Хорезм Дори-Дармон». Прокуратура просит незамедлительно снять лекарства с продажи, так, как в Алматы скоропостижно скончались 12 детей в возрасте от 3 до 12 лет. Экспертиза выявила, что дети принимали данные препараты, которые вызвали сильную аллергическую реакцию. Дети скончались не доезжая до больницы.

Прокурор Ургенчского района назвал список этих препаратов: амоксициллин, капесула, ибупрофен (суспензия), алклофенак, сумамед, ингалипт, ангисепт, инфлюцид, детский панадол и санасол.

Издание связалось с Минздравом, факт существования данного письма подтвердился. Минздрав ведет свое внутреннюю экспертизу для выявления того факта, действительно ли препараты вызывают подобную реакцию. Официальное заявление будет по окончании расследования, отмечает издание.