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  20 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Жамбылской области ликвидированы последствия крушения пассажирского поезда

CA-NEWS (KZ) - В Жамбылской области ликвидированы последствия крушения пассажирского поезда «Астана–Алматы».

По словам директора филиала АО «КТЖ Грузовые перевозки» - «Алматинское отделение ГП» Сарсебека Джапарова, сотрудники «Казахстан темир жолы» записали данные пострадавших, которым будет выплачена компенсация: сумма разная и зависит от степени тяжести полученных травм - 500-900 тыс. тенге каждому. Семье погибшего выделено 2,1 млн тенге.

Отвечая на вопросы, он сообщил, что причина схода вагонов пока не установлена.

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