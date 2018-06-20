Телеведущая Опра Уинфри вошла в список 500 богатейших людей по версии Bloomberg

CA-NEWS (CA) - Телеведущая и медиамагнат Опра Уинфри вошла в список 500 богатейших людей по версии Bloomberg, следует из сообщения агентства. Она стала первой чернокожей женщиной-предпринимателем в этом рейтинге.

Агентство отмечает, что Уинфри стала первой темнокожей женщиной-предпринимателем, попавшей в этот список. Ее состояние оценивается в $4 млрд. За год оно выросло на $427 млн, во многом благодаря подорожанию акций компании Weight Watchers — Уинфри владеет долей компании в 10% и входит в ее совет директоров. С 2011 года вещает собственный телеканал Уинфри OWN.

Таким образом, в настоящий момент в топ-500 богатейших людей Bloomberg входят 65 женщин, из которых шестеро — предприниматели.

В январе этого года сообщось о планах Уинфри баллотироваться в президенты США. Несмотря на то, что сообщение скоро опровергли, нынешний глава Белого дома Дональд Трамп выразил надежду на ее участие. Как показал в январе 2018 года опрос компании Rasmussen Reports, 48% граждан США заявили о готовности проголосовать за нее на президентских выборах. Журнал Time включил ее в список 100 самых влиятельных людей мира.