20-летие Астаны. Назарбаев об идее перенести столицу, ясновидце, рисках и хитрости (интервью)

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в преддверии 20-летия Астаны рассказал «Казахстанской правде» о зарождении идеи построения новой столицы, ее реализации, хитростях, к которым пришлось прибегнуть, и значении города для него самого.

С чего все начиналось

Я с самого начала был уверен в том, что перенос столицы будет играть огромную роль в укреплении Казахстана как нового независимого государства. Почему? Ведь, с одной стороны, столица – всего лишь административный центр государства. Какое влияние на укрепление независимости могут оказать ее перенос, передис­локация, даже строительство заново? Хотя в свое время было немало людей, думавших именно так. Почему сейчас не осталось сомневавшихся в правильности этого решения? Потому что наша независимость стала приобретать подлинно полноценный характер именно после принятия данного решения, после конкретных шагов по его реализации.

Вообще-то отчасти были правы и те, кто сомневался в моем предложении. Еще бы! В период обретения независимости в экономике набирал обороты настоящий хаос. То было время, когда сложившиеся за многие годы межреспубликанские хозяйственные связи разрывались, предприятия не могли сбывать свою продукцию, в результате чего кое-где люди не получали зарплату даже по 6 месяцев.

Казалось, люди, натерпевшиеся за 70 лет от коммунистической идеологии, теперь не приемлют никакую идеологию. Было время, когда острой проблемой стала не созидательная работа, а элементарное существование, главы семей остались без работы, а прокормить семью стало уделом женщин, пов­сюду промышлявших с большими сумками в руках. Понятно, что в ту пору, когда большим событием считалось даже возведение жилого дома, не говоря о строительстве города, неожиданно возник разговор о переносе столицы, он удивил всех.

Мы убедились в том, что после обретения Казахстаном независимости новая столица нового государства должна соответствовать новым требованиям эпохи. Активизация международных отношений, значительное расширение финансовых, производственных, коммерческих связей внутри страны и за ее пределами, а также усложнение управления страной потребовали увеличения столичных задач, повышения их качества. С этой точки зрения мы по-другому стали смот­реть на Алматы. В первую очередь задумались о том, соответствует ли статус столицы нового государства геополитическому положению страны и высоким критериям, которые предъявляются общемировой ситуацией.

Почему не Алматы?

Еще Макиавелли в свое время писал о целесообразности нахождения столицы страны в ее центре. С обретением независимости стала наблюдаться возможность порождения многих проблем, связанных с расположением Алматы на окраине страны, вдали от других регионов нашей бескрайней родины.

Вдобавок к сложным геополитическим причинам любому человеку было известно, что город стоит в котловине, из-за чего с каждым годом воздух сильно загрязняется, строительство уперлось в горы, и не осталось территории для дальнейшего расширения. Час­тые туманы в районе аэропорта могли сделать рискованными официальные визиты руководителей зарубежных стран. За эти годы мы стали свидетелями, насколько вырос Алматы, и без нерешенности его экологических проблем трудно представить его дальнейшее состояние, если бы он продолжал оставаться в статусе столицы.

Конечно, бесспорна красота и самого города, и его природы. Но нельзя же только сидеть, любуясь его зеленым нарядом, современными архитектурными шедеврами, величественной панорамой Алатау. Надо строить государство. Надо стать современной страной. Надо мобилизовать народ на решение единой задачи. Надо развивать экономику. Много и других «надо».

На пороге независимости нам предстояло решить три задачи. Во-первых, построить независимое государство. Во-вторых, перейти из плановой экономики в рыночную экономику. В-третьих, осуществить переход от тоталитаризма к демократии. Решение каждой из них требует огромных усилий. Мало того, в ту пору много стало желающих поиспытать на прочность нашу молодую независимость. Поэтому надо было сделать конкретные шаги по укреплению независимости.

Эта идея окончательно овладела мной. И анализируя конкретное положение страны и размышляя, как нам надо строить государство, я часто возвращался к этой мысли. Решение далось нелегко. Перенес­ти столицу, значит, оставлять Алматы. Легко ли пойти на это, оставлять такой город?! Это же колыбель нашей независимости. Да и лично для меня он очень дорог, отсюда до моего родного аула рукой подать.

Когда я почти 20 лет работал в Сарыарке, сколько раз мне снился этот милый город! В нем появились на свет мои первые внуки! В этих мыслях проходили дни и ночи. Волнуешься, не зная, чем все обернется. Это теперь можно говорить об этих мучительных размышлениях. В целом – дело очень непрос­тое. Человек даже при смене квартиры долго думает. При переезде в другой город вообще теряет покой и сон. Хорошо, если все обернется удачно, а если нет, то, как говорят англичане, это уже твои проблемы. А здесь вопрос упирается в решение, которое должно определить судьбу целой страны, которая еще стоит на заре своего суверенитета, на пороге независимости, у которой впереди еще много туманного. Как тут не мучиться?

Была еще одна причина, по которой Алматы не мог оставаться столицей нового государства. В городе, за многие годы сформировавшемся как столица советской социалистической республики, как бы то ни было, всегда чувствовался холодок жесткой политики того времени. Не говоря о другом, само нахождение Президентского Аппарата, Канцелярии Правительства в бывшем здании ЦК Компартии с психологической точки зрения вызывало какое-то необычное чувство. Алматы не смог осилить новый геополитический груз, взваленный на него.

Английский автор Джонатан Айт­кен, написавший обо мне книгу, кроме территориальных и экологических недостатков Алматы, называет и другие, не особо разглашаемые проблемы. По Айткену, Алматы по своему стилю и содержанию был городом советского строя, многие казахи чувствовали себя в нем неуютно. Тем не менее решиться на перевод столицы из Алматы было настоящим риском...

Как выбирали город

Для оценки городов, особенно городов-кандидатов на столицу, существуют 32 критерия, принятых во всем мире. В начале 1994 года созданная мной специальная комиссия, рассматривая социально-экономические показатели, многие положения, такие как климат, рельеф местности, сейс­мическое состояние, окружающая среда, инженерная и транспортная инфраструктура, коммуникации, строительный комплекс, трудовые ресурсы, пришла к выводу, что у Акмолы преимуществ больше, чем у других городов.

Главное преимущество – Акмола находится в местности, которую можно считать центром страны, расположена недалеко от крупных хозяйственных регионов, определяющих развитие экономики государства. Еще одно преимущество – это узловое пересечение многих дорог. Среди преимуществ можно назвать компактность городского объема, ограниченность населения, то есть наличие многих возможностей и для строительства, и, соответственно, для демо­графического роста. Даже в самом центре города около 30 гектаров территории застроено одноэтажными старыми домами. В будущем все эти дома можно было снести и вести новое строительство.

Еще одна особенность Акмолы, что было мне по душе, – ее расположение на берегу Есиля [Ишим]. Река придает городу своеобразную красоту. Мы убедились, что в плане питьевой воды, технической воды особых трудностей не будет. В городе хорошо была развита транспортная инфраструктура. А воздух Сарыарки! С экологичес­кой точки зрения преимущества Акмолы были бесспорными.

Еще один положительный момент города – строительство здесь обходилось в 2 раза дешевле, чем в Алматы. Обсуждая все это, делая всесторонние расчеты, мы в конце концов определили местом будущей столицы Акмолу. Посчитали уместным сначала озвучить эту идею устами интеллигенции, изучая таким образом общественное мнение.

Идею президента сначала не одобрило и окружение

Вначале мою идею не поддержали даже люди из моего окружения. В конце 1993 года с целью зондирования мнения населения в одном из публичных выступлений я как бы между делом сказал, что, видимо, будет необходимость перенести столицу из Алматы. Казалось бы, люди должны были сразу отреагировать, ведь это же почти сенсационное заявление. Но в зале никто даже особого значения не придал этим словам. Восприняли, будто я что-то напутал в тексте. Я был удивлен.

6 июля 1994 года, выступая перед депутатами, я сказал, что при финансировании переноса столицы невосполнимыми будут в основном конкретные затраты на переезд, а все остальные средства станут инвестицией в будущее. Если думать с позиций будущих интересов государства, то перенос столицы в центр страны – решение, которое оправдает себя с любой стороны, отметил я. В ходе дискуссии становилось ясным, что ряд депутатов не склонен поддерживать мое предложение. Одни говорили, что в пору нынешнего экономического кризиса, когда людям даже зарплату не удается выплачивать вовремя, нет никакой возможности менять столицу. По мнению других, идея в целом правильная, но ее реализацию надо отодвинуть на более поздний срок. Были и такие, кто открыто выступал против.

Когда обсуждение подходило к концу, Абиш (председатель Верховного Совета Абиш Кекильбаев) бросил реплику, которая уместно и красиво разрядила обстановку. «Предложение о переносе столицы в Акмолу президент внес в июле, – сказал он. – Давайте поддержим Нурсултана Абишевича, примем его предложение. Это же произойдет не завтра. Пусть это будет нашим подарком ко дню рож­дения елбасы». Тут же предложение поставили на голосование, и оно было успешно проведено. Хотя предложение было поддержано с минимальным перевесом голосов. Возможно, некоторые депутаты, голосовавшие «за», просто подумали: «Не будем портить настроение Президенту в день рождения. Ведь все равно неизвестно, будет ли это осуществлено или нет».

В любую эпоху, в любой стране перенос столицы является особым событием, историческим рубежом в жизни любого государства. В общей сложности в мире столицы переносились более 140 раз. Причины разные. В Бразилии, например, это произошло с целью развития отдаленных территорий страны, открытия новых экономических зон. В России и Китае – в целях избавления от внешней военной угрозы. В Поднебесной империи столица переносилась шесть раз. И не всегда шаги по передислокации столицы получали всеобщую поддержку.

Мой друг Хуан Карлос I рассказывал, что в свое время при переносе королем Филиппом II столицы из Толедо в Мадрид разгорелся настоящий скандал. Когда Джордж Вашингтон построил новую столицу в безлюдной степи, он тоже стал объектом беспощадной критики. Мне тоже пришлось слышать немало критики в свой адрес. В одной газете даже опубликовали статью под заголовком «Персональная столица Президента Назарбаева». В ней писали, что никакой стратегический план не оправдает отвлечение огромных финансовых средств от выплаты заработной платы, пенсий, от решения других проблем. В народе буквально бушевали разговоры о том, что в Акмоле будто целое лето дует суховей, зимой город остается под снегом, а сам он стоит на болоте, нет там и толковой питьевой воды и так далее.

О климате, комарах и болотистой местности

Конечно, нельзя сказать, что здесь прекрасный климат. Да, бывают степные бураны. Помнится, один раз аэропорт был закрыт на целые сутки, даже вертолет не мог­ли посадить, и мне приходилось добираться из Кокшетау на поезде. Но разве бывают на родине плохие места? Все это – наша Отчизна, природа нашей Родины, климат нашей Родины. Не зря ведь говорят, что и дым отечества сладок. А в Сарыарке природа имеет свою особую красоту. С одной стороны Кургальджино, с другой – Бурабай, с третьей – Ерейментау, далее – Каркаралы, Баянаул.

К сожалению, в ту пору находились и такие журналисты, которые о нашей работе по подготовке меж­дународной презентации города употребляли выражения типа «Пир во время чумы». Газеты и телеканалы «от души» писали и показывали сюжеты про акмолинских комаров. Но ни на один подобный материал я не стал, как говорится, тратить нервы. Да и времени для этого не было. Есть высказывание философа: «Если ты выбрал цель, идешь к ней, а по пути на тебя лают собаки, и ты будешь бросать палку в каждую из них, никогда не дойдешь до цели». Я это помнил и шел к цели, несмотря ни на что.

Самым лучшим ответом было осушение городского грунта, избавление от комаров. Мы быстро решили эти проблемы. Полностью были уничтожены камышовые заросли по берегам Есиля, свободные участки внутри города засеяны травами, где требовалось – положен асфальт. Так, досужие разговоры постепенно сошли на нет.

Был ли ясновидец?

По утверждению некоторых, один ясновидец якобы сказал Назарбаеву, что в 1997 году в Алматы произойдет сокрушительное землетрясение, город превратится в руины, поэтому президент срочно приступил к переносу столицы.

Словом, я еще глубже осознал, что путем переноса столицы я рисковал своим политическим будущим. Но мы приступили к делу. В Акмолу ездил часто, чуть ли не каждый месяц. В большинстве случаев из аэропорта прямиком отправлялся на строительные объекты.

Авторитет Назарбаева помог найти деньги

Самым трудным делом было найти источник финансирования для строительства новой столицы. Будут деньги – пойдет и работа. Пришлось использовать весь свой авторитет. Путем создания Акмолинской свободной экономической зоны собрали определенную сумму. Подключили и материальные резервы, оставшиеся от Советского Союза. Эти резервы были немалые, они состояли из сплавов металлов и железа, строительных материалов. Из них оставили лишь необходимую для Казахстана часть, остальную продали и вырученные 20 миллионов долларов вложили в фонд столицы. И вообще мы старались строить столицу, не делая нагрузку на бюджет. Строго следили за тем, чтобы учитывался каждый тенге, чтобы не было лишних расходов.

Главным источником финансирования строительства в Акмоле были инвестиции. Мы добились получения от иностранных инвес­торов беспроцентных кредитов сроком на 10 лет. Кроме того, многие объекты построены на гранты и безкомпенсационные инвестиции. Так, Акорда была возведена на грант Фонда развития Абу-Даби в 22 миллиона долларов. Мечеть «Нур-Астана» – за счет гранта государства Катар в 15 миллионов долларов. Центр «Астана-Тауэр» стоимостью 33 миллиона долларов профинансировала Турция. Нынешнее здание Министерства сельского хозяйства построено на грант Кувейта, Салтанат Сарайы – подарок эмира Омана, спортивный комплекс «Алатау» – грант инвесторов нефтяной отрасли и так далее. Таких зданий немало. Потоком пошли гранты, кредиты Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Италии, Японии, других стран. Многие из этих средств были даны в качестве дара стране, Президенту страны.

Славный пример показали и наши граждане. По приезде сюда я собрал акмолинских бизнесменов и повел с ними открытый разговор, сказал, что они строят хорошо, поп­росил, чтобы оказали помощь, сделали подарок городу. Аскару Мамину сделал предложение вернуть государству купленную им до этого гостиницу «Москва». Он оказался молодцом, вернул без слов. Позднее в этом здании мы разместили Министерство иност­ранных дел. Так поступили и другие бизнесмены. Отдали свои коттеджи с десяток владельцев, куда вселяли чиновников, представителей интеллигенции.

Другого выхода просто не было. В городе совсем мало было хороших зданий. Практически отсутствовали объекты развлекательного назначения.

Новое название столицы

Когда до презентации оставалось мало времени, я подписал указ о переименовании города в Астану. Здесь дело заключалось, как некоторые думают, не в том, чтобы избавиться от названия Акмола. О том, что по-русски оно означает «белая могила», когда-то Хрущеву объяснили наши подлизы. Слово «ақ» в казахском языке – синоним чистоты, честности. Даже пословица гласит: «Аққа құдай жақ» («Бог на стороне честного человека»). Есть выражения «ақ бесік», «ақ тілек». Было бы смешно, если бы перевести их как «белая колыбель», «белое пожелание». Что касается слова «мола» («могила»), то также известно, как мусульмане почитают место захоронения человека. Но вопрос заключался в другом. Мы хотели, чтобы и суть, и название новой столицы были новыми. Через это хотели дать понять, что мы не только меняем столицу, а строим ее заново, и вообще, приступили к строительству нового государства.

Довольно долго мы думали над новым названием столицы. И вот однажды, часа в два ночи сознание пронзило слово «Астана». Оно сразу пришлось по душе. Почему бы нет? Слово приятно на слух. Лаконично. Даже мелодично. На всех языках звучит складно. Да и пишется без искажения. И содержание четкое, ясное. Астана! Что мне сразу понравилось – само слово всегда напоминает о государственнос­ти. Стоит сказать Астана, тут же приходит мысль о стране, нации, народе, государстве. Разве понятие «астана» не является общим для всех них? Это же замечательно, что название города напоминает о государственности! Сейчас к этому названию привыкли и слух, и глаз, Астана успела влиться в ряды названий, твердо укрепившихся в мировой геополитике. Теперь уже общеизвестно, что Астана в переводе с казахского означает «столица»...

О хитрости

Когда решился на перенос столицы, я четко сознавал, на какой риск иду. Ясно понимал, что принимая такое решение, ставлю на кон весь свой авторитет, накопленный всей своей жизнью. Если бы осуществление этой идеи не получилось, как хотелось, то суть всей жизни, бесспорно, оценивалась бы по-другому. Судьбой страны нельзя экспериментировать. Все приходится отмерить не 7, а 77 раз, и затем один раз отрезать. Я рискнул сделать этот шаг.

Да, перенос столицы из Алматы в Акмолу я не выносил на референдум, да и в парламент внес предложение внезапно и без многократного обсуждения и широкой дискуссии поставил на голосование. Причем в этом деле я, предварительно обдумав, пошел и на некоторую хитрость. То есть парламенту предложил лишь саму идею переноса столицы, а срок ее реализации специально не конкретизировал. Позднее, давая интервью для прессы, даже разъяс­нял так, что в решении о переносе столицы срок не указан, перед правительством лишь поставлена задача подготовить необходимые документы, что вопрос о сроках будет решен после, это дело будущего. А на самом деле мы после получения поддержки парламента сразу приступили к делу. И все было так. Конечно, этот вопрос можно было поставить на повестку дня через несколько лет. Но это было бы ошибкой, мы бы упустили время. Упустили бы возможность.

Кто проектировал новый город?

Объявленный конкурс на планирование Астаны вызвал огромный интерес у мировых центров градостроительства. Ведь для архитектора планировать новый город в открытой степи – прекрасная возможность для полета фантазии, для раскрытия вдохновения.

На конкурс поступило свыше 50 проектов из Японии, США, Австралии, Италии, Франции, Германии, России, Финляндии, Кореи, Болгарии, других стран. Из них 27 проектов были отобраны для рассмотрения на конкурсе. По его итогам победил проект выдающегося архитектора современности Кисё Курокавы. По идее знаменитого концептуалиста Курокавы город должен был развиваться в основном на левом берегу. Конечно, тот проект был всего лишь идеей. Жизнь внесла немало коррективов. Мы тоже подчинились требованиям жизни и приступили к делу.

Когда мы ездили в Бразилию, мне не очень понравился модернистский стиль столицы страны Бразилиа, которую проектировал Оскар Нимейер. Оказывается, любой город устаревает, если он строится однообразно. Следовательно, в Астане должны параллельно развиваться и классическая архитектура, и архитектурные творения в стиле модерн. По возможности мы так и делаем. Если Акорда, театр «Астана Опера», здания минис­терств иностранных дел, обороны, жилой комплекс «Триумф Астаны» построены в классическом стиле, то такие объекты, как «Астана-Тау­эр», «Хан шатыр», «Астана-Арена», жилой комплекс «Северное сияние» – образцы архитектуры третьего тысячелетия.

Благодарность народу

Астана построена как город, соответствующий современным стандартам. Именно поэтому он сумел превратиться в один из крупных центров международного сотрудничества в Евразии. Темпы развития Елорды с любой точки зрения радуют глаз, вызывают удовлетворение, даже восхищение. Возьмем, к примеру, только один аспект. За 20 лет в городе построены миллионы и миллио­ны квадратных метров жилья. Это значит – тысячи и тысячи семей получили квартиры. Еще какие квартиры! Переехавшие из Алматы в Астану утверждают, что там никогда не удалось бы жить в таких квартирах. Город занимает особое место и в подъеме патрио­тического духа наших граждан. Астана стала локомотивом развития всей страны.

Областные центры хорошеют, равняясь на Елорду. Под влиянием Астаны происходит обновление страны, развитие человеческих ресурсов. Многие приехали в этот город, нашли работу по душе, получили образование, освоили новые специальности, успешно завели свое дело. Астана дала второе дыхание народу, всколыхнула его, вдохновила на новые свершения. Сама Астана, каждое построенное в ней здание являются достоянием всего народа.

Самое главное, я благодарен народу за то, что он с самого начала поддержал этот проект, за эти годы вдохновлял меня своим единством, национальной сплоченностью, ответственностью за государство. Я бесконечно благодарен всем своим товарищам и коллегам за то, что они не просто поддержали меня, но и были всегда рядом, с чистой душой относились к весьма серьезному делу, вместе со мной строили Астану.

Когда вспоминаю, что этот вопрос был поднят в трудное для судьбы страны время, чувство благодарности усиливается в разы. Нет, народ не сказал: «В сложнейшую пору выживания о какой новой столице может идти речь? Неужели больше заняться нечем?» Народ поверил мне. Дал волю, полную свободу действий. В одной из предыдущих бесед с тобой я приводил поговорку, которая гласит: «Джигиту легко совершить и угодное людям дело, и подвиг, если за ним стоит достойный народ». Но нелишним будет это повторить.

Что бы я ни делал, я делал, опираясь на мой достойный народ. Наш народ сразу понял, какое значение данная инициатива имеет для будущей судьбы страны. И стар и млад, как один, поддержали наше начинание, двигались в составе этого великого кочевья. Подвергаясь сильным ветрам Сарыарки, жгучим лучам сте пного солнца, замерзая в зимнюю стужу, летом промокая под дождями, люди самоотверженно трудились, возводя здание государственнос­ти, выкладывали ее кирпичи, месили раствор, строили стены, крыли крышу...

В результате такого всенародного трудового подвига сегодня мы имеем удивительный город, который называется Астана, известный ближнему и дальнему зарубежью, одинаково ценимый и Западом, и Востоком, который превратился в сердце Родины, в опору независимости, благодаря которому мы заняли достойное место в цивилизованном мире. Поставили перед собой амбициозную цель войти в когорту 30 самых развитых стран мира.

Я верю, что и эта цель будет дос­тигнута в намеченный срок. Казах­станцы, за несколько лет воздвигшие такой сказочный город, как Астана, и совершившие настоящий подвиг, способны на это. Сохраняя независимость, единство страны, мы поднимемся на еще большие высоты. Астана в свои 20 лет абсолютно зрелый город. Город, в котором есть все, что положено быть в столице. Теперь этот зрелый, но молодой батыр сам будет совершать свои успешные шаги в будущее.

Астана – гордость государства, великое свершение народа, воп­лощение многовековой мечты предков.

Я начал это дело, народ поверил и последовал за мной. Так было и при строительстве государства, и при строительстве Астаны. Разве может быть большее счастье?