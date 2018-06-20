Президент Туркменистана рассказал о строительстве искусственного озера в пустыне. Ученые говорят, что оно может сократить сток реки Амударья

CA-NEWS (TM) - Экологическая политика Туркменистана стала темой выступления президента Гурбангулы Бердымухамедова на международной конференции в Душанбе, сообщает 20 июня пресс-служба главы государства.

В качестве наглядного примера он привёл осуществляемый крупномасштабный проект по строительству в пустуне Каракумы озера «Алтын асыр» для сбора коллекторно-дренажных вод с орошаемых земель всех велаятов (областей) страны.

По данным пресс-службы, его первая очередь была сдана в эксплуатацию в 2009 году.

«Сейчас ведётся строительство очередной фазы этого грандиозного объекта, призванного работать на обеспечение экологического благополучия, а значит, на повышение качества жизни людей – как в Туркменистане, так и во всём регионе Центральной Азии», - подчеркнул Бердымухамедов на конференции высокого уровня, посвящённой объявленному ООН Десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».

Ранее, в октябре 2014 года журнал Nature опубликовал статью финского климатолога Олли Вариса, который предупреждает, что если страны Центральной Азии не научатся рационально пользоваться своими водными ресурсами, то вскоре их ждет судьба Ближнего Востока или Северной Африки со всеми вытекающими социально-экономическими потрясениями.

По его словам, новый водный проект грозит еще больше сократить сток Амударьи. Объектом для критики Туркменского озера стало уже не качество поступающей в «Алтын асыр» воды, а ее источники. Часть притока воды в озеро должен дать Озерный коллектор, снабжающий в настоящее время все тот же Сарыкамыш, находящийся, к слову, на территории Узбекистана. Забор туркменами этой воды для собственных нужд неминуемо приведет к конфликту с соседями, которых вряд ли устроит, если Сарыкамыш повторит судьбу Арала, отмечал автор.