Талибы убили 30 солдат и захватили военную базу в афганской провинции на границе с Туркменистаном

CA-NEWS (CA) - Боевики радикального движения «Талибан» убили 30 солдат и захватили военную базу в западной афганской провинции Бадгис на границе с Туркменистаном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на губернатора провинции Абдулу Гафура Маликзая.

По его словам, крупная группировка боевиков утром 20 июня атаковала два военных блокпоста в уезде Бала-Мургаб, после нескольких часов боя им удалось захватить военную базу в этом же районе.

В перестрелке солдаты уничтожили 15 талибов. Атака произошла после трехдневного перемирия для празднования Ураза-байрама (Ид-аль-Фитр на арабском), отмечаемого в честь окончания поста в месяц Рамадан.

По словам главы совета провинции Бадгис Абдул Азиза Бека, боевики провели разведку во время перемирия и заранее спланировали атаку. В настоящий момент, по его словам, в районе идут бои за захваченную военную базу, там уже погибли десятки афганских солдат.

Армия Афганистана подтвердила гибель только 13 солдат в результате атаки талибов в провинции Бадгис. «Террористы, воспользовавшись объявленным правительством перемирием, минувшей ночью атаковали посты армии в уезде Баламургаб провинции Бадгис, в результате чего погибли 13 и были ранены восемь военнослужащих», - сообщил в среду пресс-центр Министерства обороны Афганистана.

На прошлой неделе президент Афганистана Ашраф Гани объявил об одностороннем недельном прекращении огня с 12 июня по 19 июня в связи с празднованием завершения Рамадана, затем перемирие было продлено до 29 июня. Талибы заявляли о готовности соблюдать перемирие лишь в течение трех праздничных дней 15-17 июня.