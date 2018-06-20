В Ташкенте выставили на продажу особняк за $1,6 миллионов

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте выставили на продажу особняк с пальмами. Коттедж в Мирзо-Улугбекском районе столицы выполнен по проекту "Беверли Хиллз". Объявление размещено в Фейсбук в одной из групп по продаже недвижимости.

Трехэтажное здание, выстроенное в марокканском стиле, имеет дизайнерский ремонт. Отмечается, что в коттедже вся мебель привезена из Италии. Владельцы просят за объект $1600000.