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  20 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте выставили на продажу особняк за $1,6 миллионов

CA-NEWS (UZ) - В Ташкенте выставили на продажу особняк с пальмами. Коттедж в Мирзо-Улугбекском районе столицы выполнен по проекту "Беверли Хиллз". Объявление размещено в Фейсбук в одной из групп по продаже недвижимости.

Трехэтажное здание, выстроенное в марокканском стиле, имеет дизайнерский ремонт. Отмечается, что в коттедже вся мебель привезена из Италии. Владельцы просят за объект $1600000.

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