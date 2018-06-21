Глава МИД Таджикистана встретился с министром энергетики Ирана

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 20 июня состоялась встреча министра иностранных дел Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с министром энергетики Ирана Реза Ардаканиян, который прибыл в город для участия на международной конференции высокого уровня на тему: международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028», сообщает пресс-служба МИД.

В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества и подчеркнули важность торгово-экономического развития в рамках межправительственной комиссии Таджикистана и Ирана по торгово-экономическому и культурному сотрудничеству.