Назарбаев не будет баллотироваться на следующие выборы президента Казахстана, считает спикер сената парламента

CA-NEWS (KZ) - Спикер сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Нурсултан Назарбаев не будет участвовать в президентских выборах 2020 года. Об этом он сказал в программе HARDtalk на Би-би-си.

«Скажу откровенно, я не верю, что Назарбаев будет баллотироваться на президентских выборах в 2020 году. Он очень мудрый человек, он совершенно благоразумен… Я думаю, что в 2020 году у нас будут президентские выборы с другими кандидатами», - отметил он, отвечая на вопрос ведущего о том, что на следующих выборах Назарбаеву уже будет 80.

«Вы де-факто второй человек в стране и я никогда не слышал от вас или от других официальных лиц такое», - отметил ведущий.

«Это мое личное мнение, но конечно президент Назарбаев сам примет решение будет ли он участвовать в выборах», - рассказал спикер.

На вопрос о том, намерен ли сам Токаев участвовать в следующих выборах, председатель сената не дал конкретного ответа.

«Я хочу сказать, что даже если Нурсултан Назарбаев не будет нашим президентом, он будет оказывать огромное влияние политику страны. У нас есть время и очень важно, чтобы Казахстан оставался стабильным (государством)», - заключил Касым-Жомарт Токаев.

Н.Назарбаев в первый раз был избран президентом в 1991 году. В марте 2015 года на досрочных выборах, набрав почти 98% голосов избирателей, он стал главой республики в пятый раз.