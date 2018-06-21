Казахстан и Бразилия договорились о взаимной правовой помощи

CA-NEWS (KZ) - В Астане генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров и министром юстиции Бразилии Торкуато Жардим подписали договоры о взаимной правовой помощи по уголовным делам, выдаче и передаче осужденных лиц.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа РК, документы создают необходимую правовую базу для эффективного сотрудничества правоохранительных органов в противодействии преступности и защите прав граждан. В рамках договоров возможно проведение процессуальных действий по уголовным делам на территории другого государства, экстрадиция разыскиваемых лиц, а также перевод граждан, осужденных к лишению свободы в другом государстве, для отбытия наказания на родине.

Бразилия стала 20 государством и первой американской страной, с которой у Казахстана создана необходимая международно-правовая база для эффективного сотрудничества в области борьбы с преступностью, обеспечения законности и правопорядка, а также защиты основополагающих прав и интересов граждан обеих стран.