Председатель парламента Таджикистана провел встречу с президентом Пакистана
- Таджикистан, политика
- 10:01, 21 июня 2018
- Просмотров: 381
CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 20 июня председатель нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров провел встречу с президентом Пакистана Мамнуном Хусейном по поводу наращивания и укрепления таджикско-пакистанского сотрудничества по всем возможным направлениям.
Как сообщил «Авеста» пресс-секретарь парламента Мухаммадато Султонов, в ходе встречи были обсуждены вопросы развития таджикско-пакистанского сотрудничества.
По словам Султонова, собеседники выступили за укрепление отношений, в том числе межпарламентских связей.
Президент Пакистана дал высокую оценку международной, водной конференции в Душанбе, а также всемирным водным инициативам Таджикистана.
В ходе встречи стороны затронули и другие аспекты таджикско-пакистанского сотрудничества.