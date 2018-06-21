Председатель парламента Таджикистана провел встречу с президентом Пакистана

CA-NEWS (TJ) - В Душанбе 20 июня председатель нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров провел встречу с президентом Пакистана Мамнуном Хусейном по поводу наращивания и укрепления таджикско-пакистанского сотрудничества по всем возможным направлениям.

Как сообщил «Авеста» пресс-секретарь парламента Мухаммадато Султонов, в ходе встречи были обсуждены вопросы развития таджикско-пакистанского сотрудничества.

По словам Султонова, собеседники выступили за укрепление отношений, в том числе межпарламентских связей.

Президент Пакистана дал высокую оценку международной, водной конференции в Душанбе, а также всемирным водным инициативам Таджикистана.

В ходе встречи стороны затронули и другие аспекты таджикско-пакистанского сотрудничества.