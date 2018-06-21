Президент США запретил разлучать семьи нелегальных иммигрантов при задержании

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает разлучать семьи мигрантов, которые нелегально пересекли границу Соединенных Штатов. Об этом говорится в сообщении Белого дома.​

В указе говорится, что отныне задержанные семьи нелегальных иммигрантов будут содержаться вместе, за исключением случаев, когда это может идти во вред несовершеннолетнему ребенку. Однако документ не уточняет, как долго дети смогут находиться в заключении вместе с родителями или родственниками.

Дональд Трамп добавил, что новая политика порадует его жену Меланию и его дочь Иванку, которые, по некоторым сообщениям, в последние дни оказывали на президента давление, чтобы тот прекратил политику разделения семей.

Комментируя подписанный указ, Трамп отметил, что он не любит смотреть на то, когда детей разлучают с родителями, передает Associated Press. «У нас будут мощные, очень мощные границы, но мы не будем разделять семьи», - заявил президент США. Он добавил, что политика «нулевой терпимости» будет продолжена. Она заключается в нулевой терпимости к тем, кто нелегально пересекает американские границы.

Эта политика Белого дома вызвала шквал критики - как в самих США, так и со стороны международного сообщества. Кроме того, против разделения детей выступила жена американского президента Меланья Трамп. Как заявила ее представитель Стефани Гришэм, Меланья «ненавидит смотреть на то, как детей разлучают с их семьями».