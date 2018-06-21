Монголия готова расширить двустороннее сотрудничество с Финляндией

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 20 июня во время встречи с послом Финляндии Ярно Сирьяла министр Монголии Дамдины Цогтбаатар отметил, что страна готова расширить двустороннее сотрудничество с Финляндией в сельском и лесном хозяйстве, сообщает Xinhua.

Цогтбаатар также выразил готовность укрепить торгово-экономическое сотрудничество с Финляндией и провести по этому поводу деловые встречи.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

«Я приложу все усилия для расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества во время моего пребывания в должности», - сказал в свою очередь посол Финляндии.

В этом году исполняется 55 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Обе страны готовятся к очередному заседанию межгосударственной комиссии по экономическому сотрудничеству Монголии и Финляндии в сентябре в столице Финляндии Хельсинки.