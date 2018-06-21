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  21 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Парламент Таджикистана уходит на каникулы

CA-NEWS (TJ) - Депутаты нижней палаты парламента Таджикистана с 1 июля уходят на каникулы после заключительного заседания четвертой сессии пятого созыва, которое состоится 29 июня, сообщает «Азия-Плюс».

На последнем заседании перед депутатами о проделанной работе отчитается спикер нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров.

Отпуск народных избранников продлится до 15 августа, а с 16 августа по 30 сентября депутаты будут работать в профильных комитетах и комиссиях, сообщили в нижней палате.

Согласно регламенту нижней палаты парламента Таджикистана, четвертая сессия нижней палаты парламента республики пятого созыва начнет в свою работу в начале октября текущего года.

Во время летних каникул, по необходимости, президент Таджикистана вправе созвать внеочередную сессию парламента страны.

Необходимо отметить, что предстоящие каникулы для народных избранников нынешнего созыва являются предпоследним. На последние каникулы депутаты таджикского парламента уходят летом будущего года. Согласно нормам законодательство Таджикистана очередные выборы в парламент страны состоятся в начале весны 2020 года.

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