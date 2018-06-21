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  21 июня 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Уволен министр народного образования Узбекистана Улугбек Иноятов

CA-NEWS (UZ) - Министр народного образования Узбекистана Улугбек Иноятов (на фото), а также его заместители освобождены от занимаемой должности, сообщает UzNews со ссылкой на собственный источник в правительстве.

В Узбекистане уволен министр народного образования Улугбек Иноятов. Новым министром назначен Шерзод Шерматов, ранее занимавший должность заместителя министра по инновационному развитию.

На сайте министерства информации о новом составе руководства пока нет.

Экс-министр народного образования проработал в этой должности пять лет.

Новый глава МНО Шерзод Шерматов с февраля 2018 года до нынешнего назначения занимал пост министра инновационного развития Узбекистана.

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