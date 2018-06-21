В Алматинской области скончался пациент с подозрением на менингоккок

CA-NEWS (KZ) - В Алматинской области 20 июня зарегистрирован летальный случай с подозрением на менингококковую инфекцию.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения Казахстана, больной был госпитализирован 19 июня. Лабораторные исследования в работе. Проводятся обследования контактных.

Отмечается, что в республике с начала 2018 года зарегистрировано 62 подтвержденных случая менингококковой инфекции, из них на стационарном лечении находятся 4 человек, выписано 45 человек, с летальным исходом 13 случаев: в Алматы – 6 случаев, в Алматинской области – 3 случая, Южно-Казахстанской – 3 случая и Кызылординской – 1 случай.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.