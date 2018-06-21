В Туркменистане продолжают дорожать товары, стоимость спичек повысилась в 14 раз

CA-NEWS (TM) - В Туркменистане продолжается дефицит продуктов питания и дорожают товары. Стоимость некоторых продуктов и товаров первой необходимости с начала года повысилась в несколько раз. Корреспондент радио «Азатлык» в Дашогузе обошел местные рынки и ознакомился с ценами на товары, пользующиеся спросом у населения.

Как сообщил 19 июня корреспондент основным дефицитным продуктом являются сахар и мука, которых на прилавках государственных магазинов практически не бывает. А цены на рынках в несколько раз превышают установленные государством.

Так, 19 июня в торговых точках региона стоимость сахарного песка составляла в среднем 18-20 манатов за килограмм, риса - 13 манатов, бобовых - 22-30 манатов, мяса - 30 манатов за килограмм (3,5 манат за $1 по госкурсу).

Подорожали фрукты и овощи, в также вода, напитки, промышленные товары и продукты иностранного производства.

Стоимость пятилитровой упаковки подсолнечного масла иностранного производства составляет 160 манатов. Шоколадные конфеты иностранного производства подорожали с 20 до 86 манатов. Упаковка индийского черного чая, стоимостью 60 манатов, подорожала до 124 маната, сообщает корреспондент, отмечая, что эти продукты доступны немногим.

По официальному курсу ЦБ Туркменистана стоимость национальной валюты в отношении иностранной валюты составляет 3.5 туркменских маната за $1. Наличный обмен валют в стране официально запрещен, а курс на «черном рынке», достигнув на днях своего рекорда в 29 манатов, превысил официальный в 8 раз, затем немного снизился и продолжает оставаться переменчивым. 19 июня в Ашхабаде перекупщики покупали американскую валюту за 18 манатов, в Дашогузе за 21 манат. Продажа валюты прекращена и на «черном рынке».

Вместе с тем хлеб остается основным продуктом питания для большинства жителей региона, дефицит которого также сохраняется.

«В Дашогузе муки не найти. Сейчас жители для того, чтобы купить муку по 3 килограмма на человека записываются в очередь за месяц вперед, но муку почти не привозят. Жители велаята в очень тяжелом положении, на рынке зерна нет, кукуруза и джугара подорожали до 13 манатов за килограмм. Люди обращаются в администрацию, но кроме пустых обещаний им ничего не говорят», - сообщает корреспондент в Дашогузе, отмечая, что из-за дефицита муки многие пекарни в регионе приостановили свою деятельность, перестали выпекать и продавать хлеб.

Как сообщает корреспондент, бытовая техника подорожала с начала года на 600%, строительные материалы 700-1000%.

Среди промышленных товаров более всего подорожание коснулось стоимости спичек, которая с начала года выросла в 14 раз. Так коробок спичек стоимостью 0.5 маната стоит теперь 7 манатов или по официальному курсу $2.